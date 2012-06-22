Поправки по сайту на joomla (1.5) + VM (1.1.4)

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Закрыт5 заявок153 просмотра

Ищу грамотного специалиста joomla+ vm

тз исполнителю

доработки поправки по сайту на joomla (1.5) + VM (1.1.4)

Joomla
13 лет назад
tarken
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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