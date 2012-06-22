Нужно установить и настроить плагин рассылок для wordpress. Основное требование к плагину - создание групп подписчиков и управление ими. Настроить плагин: русифицировать, создать страницу для подписки/отписки, письмо подтверждения подписки/отписки. Создать возможность рассылок (в тексте ...
Поправки по сайту на joomla (1.5) + VM (1.1.4)
Ищу грамотного специалиста joomla+ vm
тз исполнителю
доработки поправки по сайту на joomla (1.5) + VM (1.1.4)
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