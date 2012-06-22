Настроить фильтры VM 2.0 Joomla 2.5

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Закрыт3 заявки119 просмотров

Здравствуйте. Нужно:

- Настроить вывод продукции на определенной странице

- Вывести в меню ссылки на производителей, т.е. просмотр товара по производителю.

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Joomla
13 лет назад
marcel0
Фанис 
31 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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