Нужно запустить на сервере сайт на Ruby on Rails

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Закрыт1 заявка119 просмотров

Имеется бэкап сайта, требуется запустить его на выделенном сервере (поддержка Ruby on Rails имеется).

Панель управления сервером ISPmanager Pro, доступ есть через SSH.

ISPmanagerRuby
13 лет назад
flaris
Фларис 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mintessa
Марьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
$35
1 день

Заявки фрилансеров

mintessa
Марьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад