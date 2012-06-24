Joomla 2.5 -устранение ошибок

1. К2 компонент, не позволяет прикрепить фото к материалу (недавно обновили joomla)

2. Не работает автообновление компонентов (к2)

3. Gtranlate pro (лицензия) редиректит при переходит по сайту на разные языки, необходима оценка - что то можно сделаь или проще удалить. Разработчики не помогают.

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