Простая CMS

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки155 просмотров

Нужна простая ЦМС, php+MySQL движок без графики, хтмль верстки. Парсер контента, анализ и обработка ключевых слов, вывод контента макросами в шаблон.

MySQLPHP
13 лет назад
pavelzp
45 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров