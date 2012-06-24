Нужно починить форум на phpBB

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Закрыт3 заявки121 просмотр

Хостер менял оборудование или переезжал в новый ДЦ, после чего рабочий форум перестал работать.

http://dive-magazine.ru/

Нужно все сделать оперативно, буквально сегодня.

13 лет назад
Nuovomondo
Василий 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров