Поставить на голый вордпресс магазин wp-shop и плагины для удобной работы с ним (на сайте разработчика всё есть вроде бы, но если что-то ещё присоветуете, не откажусь), накидать пустых записей в каталог товаров (на сайте разработчика есть) и дать кратенькую консультацию (как добавлять товары + ещё по мелочи).

Покажете, объясните, отдадите архив и базу — получите деньги.

Демонстрация на вашем хостинге.

Сегодня.

Оплата Webmoney. Бюджет ограничен. Если у вас хорошая репутация (20+ отзывов/рекомендаций), согласен дать половину вперёд.