Joomla 1.5.22 Virtuemart 1.1.7 http://www.dlya-kamina.ru/spetsialnoe-predlozhenie.html На эту страницу выводится спецпредложение, надо сделать: 1. Чтоб выводилось не по 4 товара, а больше, столько сколько будет в спец предложении ...
Wp-shop
Поставить на голый вордпресс магазин wp-shop и плагины для удобной работы с ним (на сайте разработчика всё есть вроде бы, но если что-то ещё присоветуете, не откажусь), накидать пустых записей в каталог товаров (на сайте разработчика есть) и дать кратенькую консультацию (как добавлять товары + ещё по мелочи).
Покажете, объясните, отдадите архив и базу — получите деньги.
Демонстрация на вашем хостинге.
Сегодня.
Оплата Webmoney. Бюджет ограничен. Если у вас хорошая репутация (20+ отзывов/рекомендаций), согласен дать половину вперёд.
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