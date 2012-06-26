Подключить сайт к CMS - Worpress, Joomla

  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок191 просмотр

сайт: svoedelo.biz.ua

Нужно подключить его к CMS, желательно Wordpress

Правки по сравнению с тем, что есть сейчас на сайте:

1. При нажатии на кнопку карта - должно всплывать окошко с картой

2. Добавить больше пунктов меню, + уже сделать кнопки меню

3. Добавить счетчик обратного времени - время оставшееся до мероприятия

4. Добавить ротатор баннеров

5. ссылка на регистрацию - это ссылка на обычную google форму.

JoomlaWordPress
13 лет назад
acronus
Роман 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров