Подключить сайт к CMS - Worpress, Joomla

сайт: svoedelo.biz.ua

Нужно подключить его к CMS, желательно Wordpress

Правки по сравнению с тем, что есть сейчас на сайте:

1. При нажатии на кнопку карта - должно всплывать окошко с картой

2. Добавить больше пунктов меню, + уже сделать кнопки меню

3. Добавить счетчик обратного времени - время оставшееся до мероприятия

4. Добавить ротатор баннеров

5. ссылка на регистрацию - это ссылка на обычную google форму.