Настройка Cforms в Wordpress

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Заполнив форму заказа, клиент нажимает на кнопку "Оформить заказ" – получает всплывающее сообщение: Отправляем данные...

А после того, как данные отправляются, он получает сообщение:

" Спасибо, Ваш заказ принят. Менеджер обязательно свяжется с Вами для уточнения деталей доставки".

В принципе в настройках это включается обычной галочкой, однако, при включении этой опции, никаких сообщений все-равно не выводится

Хочется, чтобы все сообщения выводились корректно

Иван.

Просьба писать в аську или скайп.

icq 433133056

skype ivan_smile1983