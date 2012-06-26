Надо натянуть дизайн на WP
Доработка функционала сайта на Drupal
Здравствуйте.
Нужно доработать некоторый функционал для сайта вуза.
1. Для каждого из залогиненных студентов надо реализовать показ результатов его успеваемости в виде таблицы. То есть админ сайта забивает все результаты в одну большую общую таблицу, а студенты видят только выборки из нее.
2. Подобрать модуль пробного тестирования. То есть каждый студент видит небольшой кусок теста из 10 вопросов, вопросы у всех одни и те же. После ответа на вопросы студент видит ответы. Самих тестов несколько.
Кроме того еще появятся вопросы. Пишите если можете взяться за работу целиком или частично и озвучивайте сразу цену своих услуг.
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