Доработка функционала сайта на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки143 просмотра

Здравствуйте.

Нужно доработать некоторый функционал для сайта вуза.

1. Для каждого из залогиненных студентов надо реализовать показ результатов его успеваемости в виде таблицы. То есть админ сайта забивает все результаты в одну большую общую таблицу, а студенты видят только выборки из нее.

2. Подобрать модуль пробного тестирования. То есть каждый студент видит небольшой кусок теста из 10 вопросов, вопросы у всех одни и те же. После ответа на вопросы студент видит ответы. Самих тестов несколько.

Кроме того еще появятся вопросы. Пишите если можете взяться за работу целиком или частично и озвучивайте сразу цену своих услуг.

Drupal
13 лет назад
AlexVk
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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