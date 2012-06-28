Drupal 6: корректная настройка аргументов и связей

Приветствую,

Имеется словарь таксономии с перечнем производителей оборудования. Через views создан блок, который в перспективе должен выводить только те статьи, которые соответствуют текущему термину.

Например, пользователь гуляет по каталогу, зашёл в рубрику "Производитель1", а справа блоком перечень статей соответствующих этому производителю; зашёл в "Производитель2" - соответствующий список статей.

Всё есть, но views настроен неправильно. Нужна помощь только в этом; аргументы, связи.

Спасибо.