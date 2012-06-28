Drupal 6: корректная настройка аргументов и связей

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Завершен1 заявка131 просмотр

Приветствую,

Имеется словарь таксономии с перечнем производителей оборудования. Через views создан блок, который в перспективе должен выводить только те статьи, которые соответствуют текущему термину.

Например, пользователь гуляет по каталогу, зашёл в рубрику "Производитель1", а справа блоком перечень статей соответствующих этому производителю; зашёл в "Производитель2" - соответствующий список статей.

Всё есть, но views настроен неправильно. Нужна помощь только в этом; аргументы, связи.

Спасибо.

Drupal
13 лет назад
braveheart
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

init90
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Спасибо Игорю, помог разобраться. Рекомендую.
Приятно было работать. Спасибо!

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init90
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад