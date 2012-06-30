Перенос сайта с одного хостинга на другой.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен15 заявок176 просмотров

Необходимо перенести сайт с хостинга Hoster.ru на другой хороший, стабильный хостинг. Пишите цену и сроки.

13 лет назад
Dzurdzuk
Ясир 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
$20
1 день
Обращаюсь к Антону не в первый раз и каждый раз искренне радуюсь что в моих контактах есть такой исполнитель. В работе с ним нужно лишь описать задачу, дать необходимые доступы и результат не заставит себя долго ждать. Замечательный специалист готовый работать в любое время суток. Работу выполняет четко и очень очень быстро. Поразило как оперативно он перенес сайт на новый сервер, сделал переадресацию с дополнительных доменов. Несомненно буду обращаться еще и еще.
Работаю доволен. Четко поставленные задачи. Немедленная оплата!

Заявки фрилансеров

o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад