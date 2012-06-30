Перенос сайта с одного хостинга на другой.

Обращаюсь к Антону не в первый раз и каждый раз искренне радуюсь что в моих контактах есть такой исполнитель. В работе с ним нужно лишь описать задачу, дать необходимые доступы и результат не заставит себя долго ждать. Замечательный специалист готовый работать в любое время суток. Работу выполняет четко и очень очень быстро. Поразило как оперативно он перенес сайт на новый сервер, сделал переадресацию с дополнительных доменов. Несомненно буду обращаться еще и еще.