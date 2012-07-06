Доработать стандартный компонент Битрикс

Здравствуйте.

В битриксе есть компонент bitrix:form.result.list (список результатов формы).

Необходимо добавить в него форму комментария к каждой заполненной веб-форме для того чтобы администратор сайта мог оставить примечание к заказу.

Пример что должно получиться во вложенном файле.

Оплата сразу.

Спасибо.