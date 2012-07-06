Доработать стандартный компонент Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки122 просмотра

Здравствуйте.

В битриксе есть компонент bitrix:form.result.list (список результатов формы).

Необходимо добавить в него форму комментария к каждой заполненной веб-форме для того чтобы администратор сайта мог оставить примечание к заказу.

Пример что должно получиться во вложенном файле.

Оплата сразу.

Спасибо.

13 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Stepurich
Андрей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов
13 лет назад
$63
2 дня
Андрей прекрасно справился с работой, попутно нашел и исправил несколько проблем с шаблоном компонента битрикса.
Надежный заказчик. Если нужно получить оплату сразу после выполнения задания, пользуйтесь wm.

Заявки фрилансеров

Stepurich
Андрей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов
13 лет назад