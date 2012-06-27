Joomla - перенаправление после авторизации

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Закрыт5 заявок151 просмотр

Имеется Joomla 1.5.26

Требуется сделать пере направление на компонент после того как юзер залогинится.

Условие, модуль Login отключен.

Joomla
13 лет назад
neterastudio
Александр 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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