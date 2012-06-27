Приветствую, Имеется словарь таксономии с перечнем производителей оборудования. Через views создан блок, который в перспективе должен выводить только те статьи, которые соответствуют текущему термину. Например, пользователь гуляет по каталогу, ...
Создание модуля для рекламы
Добрый день, Установлена joomla 2.5,компонент Adsmanager. На главной странице в пункте меню главная стоит отображать AdsManager. Нужно сделать что бы при переходе в раздел Недвижимость справа был модуль например с рекламой недвижимости, а если в раздел Компьютеры то справа модуль реклама о технике например.
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