Создание модуля для рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки114 просмотров

Добрый день, Установлена joomla 2.5,компонент Adsmanager. На главной странице в пункте меню главная стоит отображать AdsManager. Нужно сделать что бы при переходе в раздел Недвижимость справа был модуль например с рекламой недвижимости, а если в раздел Компьютеры то справа модуль реклама о технике например.

Пишите цены и сроки.

Joomla
13 лет назад
lindim
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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