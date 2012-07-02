Задание следующее… Дизайн есть в псд макете. Нужен программист, с хорошим опытом натяжки дизов на какой-либо бесплатный движок. Есть дизайн сайта-визитки, с возможностью купить (заказать) пару товаров прям ...
Нужно натянуть на WordPress
Нужно натянуть на WordPress свёрстаный макет: http://апнр.рф/
Максимальный срок - 3 дня.
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