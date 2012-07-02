Нужно натянуть на WordPress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок184 просмотра

Нужно натянуть на WordPress свёрстаный макет: http://апнр.рф/

Максимальный срок - 3 дня.

WordPress
13 лет назад
ElenaCh
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
3 отзыва

Выбранные исполнители

seduc178
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$1
100 дней
Mantay
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Быстро и качественно натянул верстку на WordPress
Оплата вовремя, нареканий нет.

Заявки фрилансеров

seduc178
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
Mantay
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад