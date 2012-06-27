Натянуть на движок сайт-визитку

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт16 заявок254 просмотра

Задание следующее…

Дизайн есть в псд макете.

Нужен программист, с хорошим опытом натяжки дизов на какой-либо бесплатный движок.

Есть дизайн сайта-визитки, с возможностью купить (заказать) пару товаров прям с этого сайта. Т.е. в составе сайта будет:

- несколько разделов текстовых

- очень легкая и маленькая галерейка (просто листинг фоток, с просмотром фото в увеличенном размере)

- раздел покупки (вместе с оформлением заказа). Это выбор количества, кнопка купить и переход на оформление заказа. После чего просто отсылка заказа мне на почту.

- форма обратной связи

Модулей оплаты никаких не надо (на данный момент), но на будущее стоит предусмотреть.

В предложениях пишите вашу цену, сроки и движок (или список движков), на которых вы сможете реализовать данный сабж.

На выбор исполнителя будет сильно влиять предложенная вами цена. Выберу скорее того, кто меньше всего предложит.

13 лет назад
shnur
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
12 дней назад
13 лет назад
$130
4 дня

Заявки фрилансеров

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
12 дней назад
13 лет назад