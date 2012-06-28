Joomla. Настроить и немного допилить модуль.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки146 просмотров

Есть готовый сайт и купленный модуль бронирования, надо установить настроить и добавить постинг в соц. сети.

Оплата по факту.

Подробности в скайпе: max-oryol

Joomla
13 лет назад
leonidoss
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров