Сделать корзину под Drupal

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Необходимо сделать в интернет-магазин корзину аналогично g a m e p o s t . ua, подгрузить api Новой почты и LiqPay

Что бы не пришлось искать, документацию Новой почты прилагаю

Drupal
13 лет назад
web-tds
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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