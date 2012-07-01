Срочно! Требуется исправить несколько мелких ошибок на сайте, который установлен на UMI Cms. Ошибки связаны в основном с работой поиска.
Несколько правок на сайте на CMS Битрикс
Итак: сайт 2kids.ru
Нужно:
1. Модифицировать меню продукции: сделать вывод подкатегорий, как пунктов меню и изменить немного стили.
2. Блок новостей заменить на блок готовых продуктов.
3. Добавить блок обратной связи.
4. Для "карусели" прописать несколько ссылок.
Более подробно - исполнителю.
Срок – до 1.07.2012
Заявки фрилансеров
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