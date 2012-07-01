Несколько правок на сайте на CMS Битрикс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка103 просмотра

Итак: сайт 2kids.ru

Нужно:

1. Модифицировать меню продукции: сделать вывод подкатегорий, как пунктов меню и изменить немного стили.

2. Блок новостей заменить на блок готовых продуктов.

3. Добавить блок обратной связи.

4. Для "карусели" прописать несколько ссылок.

Более подробно - исполнителю.

Срок – до 1.07.2012

13 лет назад
obidin_oleg
Олег 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров