Внести правки в сайт на Drupal

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки142 просмотра

Есть сайт 64-dom.ru. Требуется:

1. Сделать так, чтобы поле поиска (которое под верхним меню) отображалось и функционировало только при нажатии на пункт "Объявления". Чтобы на других страницах его не было.

2. Отключить и убрать раздел "Блоги" и все, что с ним связано.

2. Слева под меню есть блок "Статьи"...его сместить вниз, на место "Нового в блогах". Вместо "Статей" поставить блок "Объявления" с расширенной структурой, типа "Покупка, продажа, сниму, сдам, участки, коттеджи, элитное жилье" и т.д. И чтобы при подаче объявления в форме были все эти варианты при выборе типа операции.

3. В верхнее меню добавить пункт "Новостройки", нажав на который, пользователь попадет на страницу, типа 222k.ru/demo/photos ...т.е. фото дома, подпись под ним (Адрес, Застройщик и т.д.), нажав на которую он попадет на страницу дома со всей информацией.

4. Добавить в верхнее меню еще один пункт "Застройщики"...после "Агентств"...принцип тот же.

Вроде все. Плачу 1000р. Для человека, хорошо разбирающегося в друпале, тут работы на пару-тройку часов. Срок – 3 дня.

Drupal
13 лет назад
L1ght64
Никита 
31 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Boxon
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$30
2 дня
Олег прекрасно справился с доработкой портала на Drupal 7. Срок был заявлен 3 дня, он сделал за несколько часов + выполнил несколько доработок по моей просьбе, которые не были заявлены в ТЗ. Работали по предоплате. Спасибо вам! Буду обращаться:)
Никита один из самых приятных заказчиков за время моего пребывания на сайте. Рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

Boxon
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад