Внести правки в сайт на Drupal

Есть сайт 64-dom.ru. Требуется:

1. Сделать так, чтобы поле поиска (которое под верхним меню) отображалось и функционировало только при нажатии на пункт "Объявления". Чтобы на других страницах его не было.

2. Отключить и убрать раздел "Блоги" и все, что с ним связано.

2. Слева под меню есть блок "Статьи"...его сместить вниз, на место "Нового в блогах". Вместо "Статей" поставить блок "Объявления" с расширенной структурой, типа "Покупка, продажа, сниму, сдам, участки, коттеджи, элитное жилье" и т.д. И чтобы при подаче объявления в форме были все эти варианты при выборе типа операции.

3. В верхнее меню добавить пункт "Новостройки", нажав на который, пользователь попадет на страницу, типа 222k.ru/demo/photos ...т.е. фото дома, подпись под ним (Адрес, Застройщик и т.д.), нажав на которую он попадет на страницу дома со всей информацией.

4. Добавить в верхнее меню еще один пункт "Застройщики"...после "Агентств"...принцип тот же.

Вроде все. Плачу 1000р. Для человека, хорошо разбирающегося в друпале, тут работы на пару-тройку часов. Срок – 3 дня.