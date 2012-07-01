Добрый вечер! Итак, есть тема для WordPress (куплена на Template Monster). Необходимо: 1) Перевести её с англ. на русский; 2) Установить на последнюю русскую версию WordPress; 3) Проконсультировать меня по ...
Внести правки в сайт на Drupal
Есть сайт 64-dom.ru. Требуется:
1. Сделать так, чтобы поле поиска (которое под верхним меню) отображалось и функционировало только при нажатии на пункт "Объявления". Чтобы на других страницах его не было.
2. Отключить и убрать раздел "Блоги" и все, что с ним связано.
2. Слева под меню есть блок "Статьи"...его сместить вниз, на место "Нового в блогах". Вместо "Статей" поставить блок "Объявления" с расширенной структурой, типа "Покупка, продажа, сниму, сдам, участки, коттеджи, элитное жилье" и т.д. И чтобы при подаче объявления в форме были все эти варианты при выборе типа операции.
3. В верхнее меню добавить пункт "Новостройки", нажав на который, пользователь попадет на страницу, типа 222k.ru/demo/photos ...т.е. фото дома, подпись под ним (Адрес, Застройщик и т.д.), нажав на которую он попадет на страницу дома со всей информацией.
4. Добавить в верхнее меню еще один пункт "Застройщики"...после "Агентств"...принцип тот же.
Вроде все. Плачу 1000р. Для человека, хорошо разбирающегося в друпале, тут работы на пару-тройку часов. Срок – 3 дня.
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