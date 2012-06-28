Подправить CSS в блоге Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт22 заявки203 просмотра

Необходимо подправить CSS в блоге Wordpress, проект очень маленький, у профессионала займет не больше 30 минут времени.

CSSWordPress
13 лет назад
idealsllc
Михайлов 
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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