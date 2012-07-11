Требуется Верстка и установка сайта на worpress по PSD шаблону, цена 3000р. ссылка на макет http://files.mail.ru/FJTQC2
Перевод, установка темы, и настройка WordPress
Добрый вечер!
Итак, есть тема для WordPress (куплена на Template Monster).
Необходимо:
1) Перевести её с англ. на русский;
2) Установить на последнюю русскую версию WordPress;
3) Проконсультировать меня по поводу некоторых модулей, и, возможно, установить их.
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