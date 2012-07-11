Перевод, установка темы, и настройка WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок222 просмотра

Добрый вечер!

Итак, есть тема для WordPress (куплена на Template Monster).

Необходимо:

1) Перевести её с англ. на русский;

2) Установить на последнюю русскую версию WordPress;

3) Проконсультировать меня по поводу некоторых модулей, и, возможно, установить их.

WordPress
13 лет назад
dkuzevanov
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Kirky
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$72
6 дней
Профессиональный исполнитель. Сделал всё что требовалось. Советую!
Внимательный, терпеливый и понимающий заказчик. Кроме того, в процессе работы добавились дополнительные задачи, но Дмитрий тут же увеличил бюджет проекта. Оплату получил вовремя, работа над проектом прошла без каких-либо проблем.

Заявки фрилансеров

Kirky
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад