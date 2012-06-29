Импорт товаров с ubercart в commerce

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка129 просмотров

Необходимо выполнить перенос товаров с drupal 6 (ubercart) в drupal 7 (commerce)

Товаров много. Сайты на одной площадке

Drupal
13 лет назад
web-tds
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров