Есть сайт 64-dom.ru. Требуется: 1. Сделать так, чтобы поле поиска (которое под верхним меню) отображалось и функционировало только при нажатии на пункт "Объявления". Чтобы на других страницах его не было. ...
Импорт товаров с ubercart в commerce
Необходимо выполнить перенос товаров с drupal 6 (ubercart) в drupal 7 (commerce)
Товаров много. Сайты на одной площадке
Заявки фрилансеров
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