Требуется перенести сайт c html на ModX Evo

Требуется перенести сайт www.hardmaster.info c html верстки на ЦМС ModX Evolution v 1.0.6.

Условия:

Сохранение оригинальных URL всех страниц, картинок. Сохранение всех оригинальный тегов TITLE и DESCRIPTION существующих страниц, тегов ALT и TITLE изображений и подписей к ним.

Сохранение структуры разделов и подразделов. Сохранение внешнего вида оригинальной верстки с полным переносом ее на таблицу стилей css и замену табличной верстки на css шаблон с использованием тегов DIV.

В ЦМС должно быть создано два шаблона: "главная страница" и "внутренние страницы" с отдельно созданными таблицами css стилей соответственно привязанными к нужным шаблонам, остальное в виде чанков. Контент внутренних страниц должен быть набран в поле [content] соответствующей страницы, привязанной к шаблону "внутренние страницы" с сохранением оригинального текста и изображений с подписями, оригинальных отступов и табуляции.

Полная автоматизация существующей системы навигации (ссылки должны генерироваться средствами ЦМС (сниипетами), сохранение существующих комментариев на отдельной странице с сохранением существующей верстки "вопрос-ответ", и привязкой комментариев к исходной странице статьи с сохранением существующего внешнего вида статей, полей "отправить комментарий" и "показать комментарии". Реализация системы отправки и вывода премодерируемых комментариев средствами ЦМС (сниипеты).

Срок исполнения – до десяти календарных дней с момента начала работ. Цена договорная, кто предложит более интересные условия с тем и буду сотрудничать. Оплата либо через безопасную сделку либо по факту выполнения работ.