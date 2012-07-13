Верстка HTML-сайта под CMS Joomlа+компоненты

Есть сверстанный сайт. Требуется переделать его в шаблон для CMS Joomla. Дополнительными условиями будут отдельное описание позиций шаблона, PHP скриптов и т.д. Т.е. на выходе должен получиться готовый шаблон для CMS Joomla, с которым можно работать и подключать к нему модули т.д.

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