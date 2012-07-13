Верстка HTML-сайта под CMS Joomlа+компоненты

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен16 заявок234 просмотра

Есть сверстанный сайт. Требуется переделать его в шаблон для CMS Joomla. Дополнительными условиями будут отдельное описание позиций шаблона, PHP скриптов и т.д. Т.е. на выходе должен получиться готовый шаблон для CMS Joomla, с которым можно работать и подключать к нему модули т.д.

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HTMLJoomlaPHP
13 лет назад
endicator
Эдуард 
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$100
5 дней
Большое спасибо Владиславу! Очень профессиональный исполнитель! Сделано все в срок, все пункты заказа выполнены и добавлены свежие идеи в проект! Советую всем, не пожалеете! Еще раз, спасибо вам, Владислав, надеюсь, это не последнее наше с вами сотрудничество
Выражаю огромную благодарность Эдуарду за то, что мне посчастливилось с ним сотрудничать. Приятно работать с человеком, который хорошо понимает с чем он работает, и чего он хочет от фрилансера. Четко описал задачу и ответил на дополнительные вопросы по теме. Чувствуется, что я работал с профессионалом своего дела. Работа была оплачена вовремя, без всяких задержек. Наилучшие рекомендации, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад