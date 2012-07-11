Верстка и установка сайта на wodrpress по PSD

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок246 просмотров

Требуется Верстка и установка сайта на worpress по PSD шаблону, цена 2000р. ссылка на макет http://files.mail.ru/fjtqc2, без предоплаты

13 лет назад
MeTuC
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$100
3 дня
Дмитрий сделал все грамотно и в срок, очень доволен
Было приятно иметь с Вами дело!

Заявки фрилансеров

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад