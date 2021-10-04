Мы делаем рекламу - Которая работает

Уважаемые заказчики!

Мы делаем САЙТЫ и РЕКЛАМУ - которые РАБОТАЮТ!

с 2004 года.

Управление WEB проектами, комплексное решение рекламно-маркетинговых проблем предприятия.

PR - личный, Публичный, Медиа PR. Создание и продвижение Инновационных МЕДИА проектов.

Уважаемые фрилансеры!

Прежде чем объявлять стоимость и сроки по проекту, и брать проект — убедитесь в том, что Вы действительно

Полностью понимаете задание.

Подтверждаете, что все файлы приложенные к заданию у Вас открываются и они нужных версий.

Вы готовы к тому, чтобы указать ВСЕ свои контактные данные (Адрес, Телефон, ФИО, Платежные реквизиты)

Вы ЛИЧНО (а не третьи лица) обладаете всем достаточным опытом для реализации данного проекта и не передаете проект другим лицам или компаниям.

Вся информация которая будет использоваться для данного проекта — не должна попасть в чужие руки.

Понимаете, что не имеете права добавлять полностью или частично материалы данного проекта в свое портфолио, или где-то публично заявлять свою причастность к проекту лично — в процессе работы, ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ СОТРУДНИКОМ НАШЕЙ КОМПАНИИ.

Понимаете, что запрещается любая связь с клиентом без непосредственного указания вашего куратора по проекту (создателя проекта)

Подтверждаете, что Ваше оборудование и программное обеспечение позволяют реализовать проект без задержек и проволочек. Предусмотрено запасное оборудование на случай непредвиденных поломок.

Подтверждаете, что у вас нет проблем с оплатой интернета, телефона, оплаты аккаунта WL и другой связи или любых других услуг по причине чего Вы можете не выйти на связь.

Подтверждаете, что у Вас и у Ваших родственников, близких нет жизненных проблем, проблем со здоровьем, личной жизнью, алкоголем, наркотиками и любых других проблем, которые могут помешать Вам выполнить данную работу.

ВНИМАНИЕ! Мы будем четко проверять соответствие сроков и качества работ по любому проекту. Любые причины невыполнения проекта, выполнения некачественно или не соблюдения сроков — НЕ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДАЖЕ ЧАСТИЧНО.