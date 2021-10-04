Уважаемые заказчики!
Мы делаем САЙТЫ и РЕКЛАМУ - которые РАБОТАЮТ!
с 2004 года.
Управление WEB проектами, комплексное решение рекламно-маркетинговых проблем предприятия.
PR - личный, Публичный, Медиа PR. Создание и продвижение Инновационных МЕДИА проектов.
Уважаемые фрилансеры!
Прежде чем объявлять стоимость и сроки по проекту, и брать проект — убедитесь в том, что Вы действительно
Полностью понимаете задание.
Подтверждаете, что все файлы приложенные к заданию у Вас открываются и они нужных версий.
Вы готовы к тому, чтобы указать ВСЕ свои контактные данные (Адрес, Телефон, ФИО, Платежные реквизиты)
Вы ЛИЧНО (а не третьи лица) обладаете всем достаточным опытом для реализации данного проекта и не передаете проект другим лицам или компаниям.
Вся информация которая будет использоваться для данного проекта — не должна попасть в чужие руки.
Понимаете, что не имеете права добавлять полностью или частично материалы данного проекта в свое портфолио, или где-то публично заявлять свою причастность к проекту лично — в процессе работы, ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ СОТРУДНИКОМ НАШЕЙ КОМПАНИИ.
Понимаете, что запрещается любая связь с клиентом без непосредственного указания вашего куратора по проекту (создателя проекта)
Подтверждаете, что Ваше оборудование и программное обеспечение позволяют реализовать проект без задержек и проволочек. Предусмотрено запасное оборудование на случай непредвиденных поломок.
Подтверждаете, что у вас нет проблем с оплатой интернета, телефона, оплаты аккаунта WL и другой связи или любых других услуг по причине чего Вы можете не выйти на связь.
Подтверждаете, что у Вас и у Ваших родственников, близких нет жизненных проблем, проблем со здоровьем, личной жизнью, алкоголем, наркотиками и любых других проблем, которые могут помешать Вам выполнить данную работу.
ВНИМАНИЕ! Мы будем четко проверять соответствие сроков и качества работ по любому проекту. Любые причины невыполнения проекта, выполнения некачественно или не соблюдения сроков — НЕ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДАЖЕ ЧАСТИЧНО.
- Текст обьявления о продаже участка71 просмотр
- Дизайн Сайта AAF92 просмотра
- Логотип AFG121 просмотр
- Без названия224 просмотра
- Без названия267 просмотров
- Без названия203 просмотра
- Без названия262 просмотра
- Без названия220 просмотров
- Без названия238 просмотров
- Без названия240 просмотров
- Без названия224 просмотра
- Без названия186 просмотров