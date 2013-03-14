Верстка макета и установка на систему управления

$100
Системы управления (CMS)Завершен7 заявок215 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тз в прикрепленном файле

11 лет назад
MeTuC
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bullet2018
32 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
Все сделано грамотно и в срок, рекомендую!
Отличная постановка задачи. Оплата в срок. Всегда на связи.
  • Похожие заказы

  • Задания для специалиста на drupal

    Нужно внести правки на 2 сайтах созданных с помощью drupal. 1. Сделать дополнительный уровень меню на внутренних страницах. 2. Внедрить дополнительный уровень пунктов меню, между существующими. т.е. Сделать дополнительную таксономию для товаров – страна (мультивыбор, т.к. товар может в нескольких ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Cоздание сборки Joomla 2.5

    Нужна универсальная сборка с корректно работающими расширениями для того что бы делать на её основе типовые сайты. Использоваться будет так: распаковал на хостинг, установил, включил нужные модули/плагины, заполнил материалами и текстами, оформил шаблон на основе YouGrids ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Правка функционала - вордпресс

    Нужно подправить плагин wp-ecommerce для вордпресс Файл wpsc-shopping_cart_page.php для корректной работы с платежными картами А именно все ошибки которые выдает платежная система записать в базу вместо Incomplete Orders также др небольшие доработки

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенос сайта с cms на modx

    выбрали hc.ru . www.mosrest.ru Сайт нужно перенести с самодельной cms на стандартную и бесплатную modx Новый сайт будет на windows хостинге - системные возможности: Хостинг на ОС Windows 2008 R2 (веб-сервер IIS 7.5) с поддержкой ASP, ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Женский портал на Drupal (натяжка дизайна)

    $250

    Добрый день. Есть дизайн сайта портального типа. Сайт представляет с собой большой статейник, нестандартного функционала нет. Макеты дизайна и ТЗ во вложении. Сейчас есть сайт lajournal.ru он на Drupal 6. Его нужно будет перенести на Drupal 7 или ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад