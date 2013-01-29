Задание для специалиста по Joomla 2.5 + VM 2

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки138 просмотров
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Есть интерне-маказин, нужно реализовать функцию http://vsevcredit.ru/. Подробности в личном общение.

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Joomla
11 лет назад
kolich1985
Андрей 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв