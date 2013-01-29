Правка функционала - вордпресс

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка156 просмотров
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Нужно подправить плагин wp-ecommerce для вордпресс

Файл wpsc-shopping_cart_page.php для корректной работы с платежными картами

А именно все ошибки которые выдает платежная система записать в базу вместо Incomplete Orders

также др небольшие доработки

11 лет назад
nwaker
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад