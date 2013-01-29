Правка функционала - вордпресс

Добрый день. Есть дизайн сайта портального типа. Сайт представляет с собой большой статейник, нестандартного функционала нет. Макеты дизайна и ТЗ во вложении. Сейчас есть сайт lajournal.ru он на Drupal 6. Его нужно будет перенести на Drupal 7 или ...