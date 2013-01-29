Правка функционала - вордпресс

Здр! дамы и господа Если есть сложности в исполнении какого то пункта в ТЗ можно обговорить как упростить данную задачу Все вопросы на: [email protected]
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Нужно подправить плагин wp-ecommerce для вордпресс
Файл wpsc-shopping_cart_page.php для корректной работы с платежными картами
А именно все ошибки которые выдает платежная система записать в базу вместо Incomplete Orders
также др небольшие доработки
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