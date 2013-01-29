Доработка сайта на OpenCart

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки136 просмотров
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Требуется программист со знанием CMS OpenCart.

Была начата работа над сайтом, но исполнитель "пропал" – на связь не выходит.

Необходимо закончить работу (изменения по тому что есть – не значительные). Осталось довести до ума интеграцию on-line оплаты (payanyway), небольшие изменений по выводу каталога.

Ссылку на сайт и необходимые изменения исполнителю.

Работу надо сделать до конца недели.

Хотелось бы услышать сроки и стоимость.

OpenCart
11 лет назад
kan81
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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