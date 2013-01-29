Доработка сайта на OpenCart

Имеется прототип сайта http://rodzem.3dmisto.com/verstka/map.php то есть объекты на карте сгрупированные по категориям(дома, участки, усадьбы). и каждый из них имеет карточку объекта(чтобы увидеть жмите на какой-нибудь маркер на карте). требуется разработать модуль по заполнению таких карточек объектов и вывода ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист со знанием CMS OpenCart.
Была начата работа над сайтом, но исполнитель "пропал" – на связь не выходит.
Необходимо закончить работу (изменения по тому что есть – не значительные). Осталось довести до ума интеграцию on-line оплаты (payanyway), небольшие изменений по выводу каталога.
Ссылку на сайт и необходимые изменения исполнителю.
Работу надо сделать до конца недели.
Хотелось бы услышать сроки и стоимость.
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