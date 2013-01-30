Joomla 2.5+VM2 - сайт не возвращает 404, исправить

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки101 просмотр
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Есть интернет-магазин на Joomla 2.5 + Virtuemart 2.

Обнаружилось, что сайт не возвращает код 404 для несуществующих страниц.

Вместо этого, возвращается код 303 и выполняется редирект на главную.

Нужно, чтобы сайт для несуществующих страниц возвращал код 404.

Joomla
11 лет назад
DragonWMX
Юрий 
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Yuka_kr
Темнюк 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Добросовестный и коммуникабельный специалист. Сотрудничеством доволен.
Хороший работодатель, задания дает четко и понятно. Рекомендую.
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