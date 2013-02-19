Ускорить сайт на Wordpress

Есть существующий сайт, к нему нужно прикрутить достаточно типовой компонент недвижимости, который позволит 1. Вводить объекты 5 категорий «Офисы», «Склады и производство», «Торговые помещения», «Помещения свободного назначения» и «Здания/особняки» 2. Выводить постранично позиции соответствующего раздела 3. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт selfcreation.ru Стоит на вордпрессе 3,5
Стал очень долго грузится. Как в админке так и страницы сайта.
Часто выдает ошибку "Ошибка установки соединения с базой данных", особенно часто сразу после публикации нового поста
Хостинг: hostmonster.com - забугорный - из-за этого могут быть небольшие тормоза, но не настолько. Со службой поддержки общаемся по этому поводу. Вот их рекомендации:
https://my.hostmonster.com/cgi/help/564
https://my.hostmonster.com/cgi/help/496
Есть лог ошибок из админки хостера. Вот кусочек:
PHP error_log:
/selfcreation.ru/wp-admin/error_log:
[22-Jan-2013 07:05:09] База данных WordPress возвратила ошибку MySQL server has gone away в ответ на запрос SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='wp-admin/admin-ajax.php', выполненный require_once('wp-load.php'), require_once('wp-config.php'), require_once('wp-settings.php'), do_action('init'), call_user_func_array, prli_redirect, PrliLink->is_pretty_link, PrliLink->is_pretty_link_slug, PrliLink->getOneFromSlug
[22-Jan-2013 07:05:09] База данных WordPress возвратила ошибку MySQL server has gone away в ответ на запрос SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='wp-admin/admin-ajax.php', выполненный require_once('wp-load.php'), require_once('wp-config.php'), require_once('wp-settings.php'), do_action('init'), call_user_func_array, prli_redirect, PrliLink->is_pretty_link, PrliLink->is_pretty_link_slug, PrliLink->getOneFromSlug
Еще стоит плагин WP Super Cache, но он скорее всего не работает, его тоже нужно настроить и сделать рабочим, или предложить лучший и настроить его
Делал анализ скорости сайта с помощью плагина YSlow:
Из него понял, что нужно поковыряться во всём сайте и оптимизировать код самого сайта, а также, возможно базу данных.
К примеру объединить скрипты, стили, карту изображений, оптимизировать все что можно.
База данных занимает больше 110 мб Половину из этого объема берет на себя плагин WP PostViews но его нельзя отключить, он одноразовый. Возможно его можно чем-то заменить.
В итоге. Нужно сделать анализ сайта - обнаружить что влияло на скорость сайта, объяснить мне.
Оптимизировать и ускорить все что можно, конечно без потерь в качестве и для посетителей. Найти и устранить все ошибки в коде, которые могли влиять на скорость.
Результат - хочу получить быстрый оптимизированный сайт, который будет на постоянной основе так работать и отчет от вас о проделанной работе, а также рекомендации, чтобы не допустить повторения ситуации в будущем.
Свои заявки с ценами, сроками и контактным скайпом пишите только! под проектом. Все будет скрыто от посторонних.
Надеюсь на вашу помощь!
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