Ускорить сайт на Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки181 просмотр
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Есть сайт selfcreation.ru Стоит на вордпрессе 3,5

Стал очень долго грузится. Как в админке так и страницы сайта.

Часто выдает ошибку "Ошибка установки соединения с базой данных", особенно часто сразу после публикации нового поста

Хостинг: hostmonster.com - забугорный - из-за этого могут быть небольшие тормоза, но не настолько. Со службой поддержки общаемся по этому поводу. Вот их рекомендации:

https://my.hostmonster.com/cgi/help/564

https://my.hostmonster.com/cgi/help/496

Есть лог ошибок из админки хостера. Вот кусочек:

PHP error_log:

/selfcreation.ru/wp-admin/error_log:

[22-Jan-2013 07:05:09] База данных WordPress возвратила ошибку MySQL server has gone away в ответ на запрос SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='wp-admin/admin-ajax.php', выполненный require_once('wp-load.php'), require_once('wp-config.php'), require_once('wp-settings.php'), do_action('init'), call_user_func_array, prli_redirect, PrliLink->is_pretty_link, PrliLink->is_pretty_link_slug, PrliLink->getOneFromSlug

[22-Jan-2013 07:05:09] База данных WordPress возвратила ошибку MySQL server has gone away в ответ на запрос SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='wp-admin/admin-ajax.php', выполненный require_once('wp-load.php'), require_once('wp-config.php'), require_once('wp-settings.php'), do_action('init'), call_user_func_array, prli_redirect, PrliLink->is_pretty_link, PrliLink->is_pretty_link_slug, PrliLink->getOneFromSlug

Еще стоит плагин WP Super Cache, но он скорее всего не работает, его тоже нужно настроить и сделать рабочим, или предложить лучший и настроить его

Делал анализ скорости сайта с помощью плагина YSlow:

Из него понял, что нужно поковыряться во всём сайте и оптимизировать код самого сайта, а также, возможно базу данных.

К примеру объединить скрипты, стили, карту изображений, оптимизировать все что можно.

База данных занимает больше 110 мб Половину из этого объема берет на себя плагин WP PostViews но его нельзя отключить, он одноразовый. Возможно его можно чем-то заменить.

В итоге. Нужно сделать анализ сайта - обнаружить что влияло на скорость сайта, объяснить мне.

Оптимизировать и ускорить все что можно, конечно без потерь в качестве и для посетителей. Найти и устранить все ошибки в коде, которые могли влиять на скорость.

Результат - хочу получить быстрый оптимизированный сайт, который будет на постоянной основе так работать и отчет от вас о проделанной работе, а также рекомендации, чтобы не допустить повторения ситуации в будущем.

Свои заявки с ценами, сроками и контактным скайпом пишите только! под проектом. Все будет скрыто от посторонних.

Надеюсь на вашу помощь!

WordPressСайт на WordPress
11 лет назад
bebkozen
Евгений 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
kolich1985
Андрей 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
30 отзывов(-1)
11 лет назад
$50
2 дня
Андрей справился с задачей на половину. Он почистил немного сайт, поставил плагины, поисправлял ошибки в базе данных. Но на этом этапе мы обнаружили, что это дало мало эффекта, была еще проблема, но Андрей так и не нашел времени ее идентифицировать и тем более исправить, пришлось обращаться еще к одному специалисту и опять платить. В общем и в целом, специалист не плохой. Но как-то закончили мы с ним не правильно, он перестал выходить на связь и отвечать на мои сообщения.
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