Убрать левые ссылки из шаблона Joomla

Системы управления (CMS)Завершен9 заявок158 просмотров
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Нужно почистить шаблон от встроенных ссылок.

Кол-во ссылок - 3.

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Joomla
11 лет назад
sfs77
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
maqsimus
Лернак 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Оперативно и недорого.
Отличный заказчик, сработали быстро, оплата сразу, рекомендую.