Доработать (исправить) сайт на MODx

После переноса Joomla на другой сервер появились ошибки на сайте (скорее всего надо выставить права)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработать корзину на сайте.
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