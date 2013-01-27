Доработать (исправить) сайт на MODx

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки145 просмотров
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Требуется доработать корзину на сайте.

MODX
11 лет назад
zhekiss
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
VdovinLab
Вдовин 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-3)
11 лет назад
$60
1 день
Прошу предоставить доказательства. Работа была оплачена.
Не выходит на связь и не расчиталсья. Я выполнил последие ваши требования и за них бы не мешало бы заплатить