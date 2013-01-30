Требуется на существуем сайте настроить парсер новостей с 5 источников. Под каждый источник делаем отдельную страницу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработать сайт на WP
Бюджет проекта: 700 рублей
Требуется поправить вёрстку(привести к макетам PSD), доработать страницы фото и видео.
Создать обратный звонок и страницу карты.
Оплата: Яндекс деньги, QIWI, LIPAY
Срок сдать сегодня ночью. Оплата по факту исполнения.
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