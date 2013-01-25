Посадить шаблон на джумлу.

Необходимо в самые короткие сроки переделать форму заказа, подключить sms-gate и робокассу, разработать систему скидок, внести некоторые правки по верстке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть готовый шаблон, в дизайн которого внесены правки. Необходимо посадить его на движок и внести дополнительные изменения по функционалу. Добавить языки и т.д.
Пишите сроки и стоимости.
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