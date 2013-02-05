Установить демоверсию Битрикса

Нужно установить на хостинг демоверсию на месяц Битрикс - бизнес. Без дизайна или применить простейший шаблон дизайна.

Затем помогать в освоении, в том числе через программу удаленного присутствия на моем компьютере. Например, через Скайп или TeamViewer. Укажите стоимость и установки и поддержки. Поддержку можете оценить - стоимость за час работы. Предполагаю что первую неделю поддержка будет нужна не менее 4 часов.

Цель - помочь мне понять функционал этой СMS. Я хочу продумать и понять как мне лучше использовать его в бизнесе, какие еще нужно заказывать модули, если потребуется. Другими словами, от вас требуется помощь в написании ТЗ по созданию нового сайта на базе битрикса.

Сейчас наш сайт здесь: www.divosad.ru То что там сейчас сделано специалистами с веблансера.