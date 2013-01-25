Нужна верстка HTML макета под DLE

$65
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки112 просмотров
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Для людей с опытом, умением настраивать доп. поля новостей, настраивать speedbar и пр.

Шаблон:

youtubel.ru/site/one.html

youtubel.ru/site/two.html

youtubel.ru/site/tree.html

Бюджет до 2000 рублей.

Срок: Ваш, указывайте

HTML
11 лет назад
gekas82
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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