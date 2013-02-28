Wordpress-тема - хедер

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок117 просмотров
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В вордпрессе заливаю картинку для хеадера размером 960x391 а вордпресс юзает ее для хеадера размером в 960x450

Как это исправить?

WordPress
11 лет назад
modx_customize
Дмитрий 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bizya
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Отличная помощь, буду рад взаимовыгодной работе еще.
Ответсвенный и положительный заказчик
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