Изменить шапку на сайте

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок221 просмотр
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сайт http://alisa-metelina.ru/

1.В верхнем меню убрать справа "хвостик" http://prntscr.com/q7j6g

2. Шапку меняем так:

- фотку убираем.

- слева ставим фотку (фотку дам

- рядом (снизу, наверное) текст "Я знаю ответы на ваши вопросы"

- оставляем текст "Школа охоты Алисы Метелиной", только пишем обычным текстом, не картинкой

- справа телефон крупно текстом с +7

- рядом с телефоном делаем кнопку "записаться на тренинг" (коричневая обводка как рамка и меню сайта и розоватая подсветка)

3. У верхнего меню сейчас при наведении цвет, который вызывает неприятные ассоциации. Как меняем эффект при наведении:

- подсветка более мягкая и с наплывом

Ваши предложения по цене и срокам?

11 лет назад
m0965536
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
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