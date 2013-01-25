Изменить шапку на сайте

сайт http://alisa-metelina.ru/

1.В верхнем меню убрать справа "хвостик" http://prntscr.com/q7j6g

2. Шапку меняем так:

- фотку убираем.

- слева ставим фотку (фотку дам

- рядом (снизу, наверное) текст "Я знаю ответы на ваши вопросы"

- оставляем текст "Школа охоты Алисы Метелиной", только пишем обычным текстом, не картинкой

- справа телефон крупно текстом с +7

- рядом с телефоном делаем кнопку "записаться на тренинг" (коричневая обводка как рамка и меню сайта и розоватая подсветка)

3. У верхнего меню сейчас при наведении цвет, который вызывает неприятные ассоциации. Как меняем эффект при наведении:

- подсветка более мягкая и с наплывом

Ваши предложения по цене и срокам?