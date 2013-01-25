Изменить шапку на сайте

Надо обновить Joomla 1.0.13 на более приемлемую версию. Сайт aero-pak.ru URL и содержимое должно остаться на своих местах. Ваши предложения по версии, цене и срокам?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сайт http://alisa-metelina.ru/
1.В верхнем меню убрать справа "хвостик" http://prntscr.com/q7j6g
2. Шапку меняем так:
- фотку убираем.
- слева ставим фотку (фотку дам
- рядом (снизу, наверное) текст "Я знаю ответы на ваши вопросы"
- оставляем текст "Школа охоты Алисы Метелиной", только пишем обычным текстом, не картинкой
- справа телефон крупно текстом с +7
- рядом с телефоном делаем кнопку "записаться на тренинг" (коричневая обводка как рамка и меню сайта и розоватая подсветка)
3. У верхнего меню сейчас при наведении цвет, который вызывает неприятные ассоциации. Как меняем эффект при наведении:
- подсветка более мягкая и с наплывом
Ваши предложения по цене и срокам?
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