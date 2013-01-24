Одеть готовую верстку на DLE

Есть готовая верстка. Надо ее поставить на DLE

Разделы и все остальное я создам и добавлю. Подробнее расскажу по скайпу.

Верстка в приложении. Надо сегодня. Бюджет 15 долларов. Работы там на пол часа-час. Оплата на ВМ