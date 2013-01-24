Одеть готовую верстку на DLE

$15
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки159 просмотров
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Есть готовая верстка. Надо ее поставить на DLE

Разделы и все остальное я создам и добавлю. Подробнее расскажу по скайпу.

Верстка в приложении. Надо сегодня. Бюджет 15 долларов. Работы там на пол часа-час. Оплата на ВМ

11 лет назад
shaark7777
Денис 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв