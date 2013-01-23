Требуется перенести работающий интернет-магазин (auto-look(точка)ru) с shop-scrip на 1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес». 1. Настроить загрузку собственной продукции из 1С 8.2 УТ11 в Битрикс 2. Создать механизм периодической загрузки прайсов с остатками поставщиков ...
Задачи для опытного программиста на 1С-Битрикс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист на 1С-Битрикс профессионал с большим опытом работы
1) Нужно в разделе фото сделать фотоальбом (Слайдер) и в самом слайде ре должны попадать последние фотографии которые будут добавлены на сайт
2) В разделе видео выводить скрины и оформить их (дизайн оформления уже есть)
3) На главной странице нужно переписать кода Слайдера то есть оптимизировать Слайдер, плохо работает в опере и в сафари и интернет экспортер ( задача дописать или переписать JS код )
4) Нужна также консультация по данному движку ( надо будет помочь нам разобраться в работе движка )
5) Нужен грамотный человек, который сможет адекватно оценить стоимость и объем работ. Ссылки на рабочий проект — только при личном общении.
6) раздел полной новости нужно наладить вывод похожих новостей по мета тегам . И блок ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ принцып тоже . блок популярные новости и последние новости блоки настроить чтоб выводил самые посещаемые и активные новости .
начинающие прошу не тратить свое время и мое . Обязательно работу выполнять в указанные сроки без задержек пунктуальность и ответственность привецтвуется. СУМА ОГОВАРИВАЕТСЯ
и чтоб долго не думать вот сам сайт http://www.proximainform.net/
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