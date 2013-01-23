Задачи для опытного программиста на 1С-Битрикс

Нужен программист на 1С-Битрикс профессионал с большим опытом работы

1) Нужно в разделе фото сделать фотоальбом (Слайдер) и в самом слайде ре должны попадать последние фотографии которые будут добавлены на сайт

2) В разделе видео выводить скрины и оформить их (дизайн оформления уже есть)

3) На главной странице нужно переписать кода Слайдера то есть оптимизировать Слайдер, плохо работает в опере и в сафари и интернет экспортер ( задача дописать или переписать JS код )

4) Нужна также консультация по данному движку ( надо будет помочь нам разобраться в работе движка )

5) Нужен грамотный человек, который сможет адекватно оценить стоимость и объем работ. Ссылки на рабочий проект — только при личном общении.

6) раздел полной новости нужно наладить вывод похожих новостей по мета тегам . И блок ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ принцып тоже . блок популярные новости и последние новости блоки настроить чтоб выводил самые посещаемые и активные новости .

начинающие прошу не тратить свое время и мое . Обязательно работу выполнять в указанные сроки без задержек пунктуальность и ответственность привецтвуется. СУМА ОГОВАРИВАЕТСЯ

и чтоб долго не думать вот сам сайт http://www.proximainform.net/