Необходимо редактировать содержимое, выровнить, настроить отправку с формы обратной связи и т.д.
Переделать дизайн и перенести на wordpress/joomla
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть сайт http://zaogamma.ru/, надо :
1) наверстать новый дизайн , файл прикрепляю - ZaoGamma_show.jpg
2) поставить ЧПУ
3) сделать карту сайта - и ссылку на нее в футере
4) поставить СЕО плагин - чтобы везде можно было прописывать key words, descriptions
5) надо сделать тоже регистрацию - http://zaogamma.ru/users.php?m=register , дизайна этой страницы нет - но что нить можно взять из дизайна главной , регистрация нужна для авторизации - часть функционала в прикрепленном ТЗ , остальное будет позже - за отдельную плату.
6) дизайна остальных внутренних тоже нету , но там что нить тоже простое , исходя из дизайна главной...
7) Еще прикрепляю ТЗ - tz_ZaoGamma12.doc - по нему тоже надо сделать все. Дизайна нет , если возникнут сложности - привлеку дизайнера.
Пишите цены и сроки.
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