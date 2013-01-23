Переделать дизайн и перенести на wordpress/joomla

есть сайт http://zaogamma.ru/, надо :

1) наверстать новый дизайн , файл прикрепляю - ZaoGamma_show.jpg

2) поставить ЧПУ

3) сделать карту сайта - и ссылку на нее в футере

4) поставить СЕО плагин - чтобы везде можно было прописывать key words, descriptions

5) надо сделать тоже регистрацию - http://zaogamma.ru/users.php?m=register , дизайна этой страницы нет - но что нить можно взять из дизайна главной , регистрация нужна для авторизации - часть функционала в прикрепленном ТЗ , остальное будет позже - за отдельную плату.

6) дизайна остальных внутренних тоже нету , но там что нить тоже простое , исходя из дизайна главной...

7) Еще прикрепляю ТЗ - tz_ZaoGamma12.doc - по нему тоже надо сделать все. Дизайна нет , если возникнут сложности - привлеку дизайнера.

Пишите цены и сроки.