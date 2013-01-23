Верстка psd под Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт20 заявок246 просмотров
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Нужно сверстать 10 страниц

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Срок: 5 дней

От Вас цена.PSD вышлю по почте

Работаю без предоплаты (Либо предоплата после верстки хотя бы одной страницы.)

Joomla
11 лет назад
glavbar
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад