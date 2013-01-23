Верстка psd под Joomla

Задача: Перенести сайт на CMS Joomla 2.5 с одного хостинга на другой. Хостинги у одного провайдера, только учетные записи разные. Условия: 1. Перенести файлы (в принципе уже сделано) 2. Перенести БД 3. Сделать настройки, чтобы сайт заработал. Сделать нужно очень срочно. В ...