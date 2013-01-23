Перенос сайта с shop-script на Bitrix

Требуется перенести работающий интернет-магазин (auto-look(точка)ru) с shop-scrip на 1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес».

1. Настроить загрузку собственной продукции из 1С 8.2 УТ11 в Битрикс

2. Создать механизм периодической загрузки прайсов с остатками поставщиков из XLS в 1С 8.2 УТ11 и дальнейшую загрузку в Битрикс

3. Настроить "с нуля" Битрикс (фильтры, разделы и т.д.) - функциональность такую-же как сейчас на сайте auto-look(точка)ru

4. Перенести текущий дизайн на Битрикс. Дизайн будет переностися не один в один, а шапка и и стили.

5. Частично перенести товары из shop-script в Битрикс, с сохранением URL как в shop-script.

6. Сделать возможность в Битрикс заводить "составной"(сборный) товар, например в 1С заведены 3 разные товарные позиции, а на стороне Битрикс они должны быть объединены в 1 товарную позицию, в случае если по остаткам 1С хотя бы одного компонента нет, то товар должен отображаться на сайте как "нет в наличии". Пример сборного товара: http://bagazhnik52.ru/avtomobili/audi/a8/4-dr-sedan-95-02, но только клиент сначала должен видеть скомплектованный товар с итоговой ценой (пример из п.8), после нажатия на него попадать в в такой список http://bagazhnik52.ru/avtomobili/audi/a8/4-dr-sedan-95-02). В случае если хоть одного компанента нет, на скомплектованном товаре должно стоять "нет на складе".

7. Сделать возможность синхронизировать между 1С и Битрикс дополнительные характеристики товара.

8. Разработать дополнительный фильтр как сейчас на shop-script (слева под каталогом "Поиск по параметрам" Марка авто- Модель - Год)

пример: http://www.autokovrik.su/catalog/filter/?B=1113&M=1158&Y=1083

9. Настроить выгрузку продукции с параметрами из Битрикс в Я.Маркет. Выгружаться должны скомплектованные товары, а не КОМПОНЕНТЫ (см. п.6)

10. Объяснить(описать) как делать загрузки из XLS=>1С=>Битрикс=>Я.Маркет

Пока вот такое краткое ТЗ, к началу работ, будет детальное ТЗ.

Обязательно периодические встречи для обсуждения проекта и обучения у нас в офисе в Москве. А так же дальнейшая поддержка проекта.

Желательно работа по договору.