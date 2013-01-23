Интернет-магазин на джумле. Натянуть дизайн

$100
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки139 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть дизайн, нужно заменить старое убожество на новую "красотищу". Эскизы и исходники есть.

Так же нужно будет переделать схему оформления заказа. Все нарисовано, ТЗ есть. Желательно стучите в ICQ - 607607298

11 лет назад
Sekoko
Глеб 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
17 часов назад