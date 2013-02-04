Дизайн в psd интегрировать в Joomla 1,7-2,5

$35
Системы управления (CMS)Завершен5 заявок127 просмотров
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Есть дизайн в psd. Нужно его интегрировать в cms Joomla версия не ниже 1,7. Всего три макета для разных сайтов. Хочу найти посмотянного человека, с которым буду работать. Пока сайты не дорогие но уже есть заказчики посерьёзней. Ребята не пишите мега-специалисты которые ну никак менее 10 т не имеют права брать за такую работу. Я могу сам сверстать для джумлы но не специалист и не хочу на неделю зависнуть с этим делом, я дизайнер. За первый макет 1000 р. Последующие будем обсуждать.

Joomla
11 лет назад
shagolnet
Кох 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
evgeniy-veter
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад
$35
5 дней
Сроки и качество соответствуют заявленному. Впечатления положительные
Был рад сотрудничеству!