Требуется перенести работающий интернет-магазин (auto-look(точка)ru) с shop-scrip на 1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес». 1. Настроить загрузку собственной продукции из 1С 8.2 УТ11 в Битрикс 2. Создать механизм периодической загрузки прайсов с остатками поставщиков ...
Дизайн в psd интегрировать в Joomla 1,7-2,5
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн в psd. Нужно его интегрировать в cms Joomla версия не ниже 1,7. Всего три макета для разных сайтов. Хочу найти посмотянного человека, с которым буду работать. Пока сайты не дорогие но уже есть заказчики посерьёзней. Ребята не пишите мега-специалисты которые ну никак менее 10 т не имеют права брать за такую работу. Я могу сам сверстать для джумлы но не специалист и не хочу на неделю зависнуть с этим делом, я дизайнер. За первый макет 1000 р. Последующие будем обсуждать.
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