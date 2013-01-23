Закрыть уязвимости джумлы 1.5

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки124 просмотра
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Надо найти и закрыть все возможные дырки в джумле 1.5

Пишите сроки и бюджет

11 лет назад
alexandrcreative
Александр 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад